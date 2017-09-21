Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2017, 05:12 — ИА Регнум. Строгое выполнение Тегераном обязательств в рамках Совместного плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД) констатировал в своем докладе генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, 21 сентября сообщили в МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Встреча глав внешнеполитических ведомств стран «шестерки» (Р5+1) завершилась 20 сентября «на полях» 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ней принял участие российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Координатором встречи выступила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«В ходе мероприятия был рассмотрен последний доклад Генерального директора МАГАТЭ Ю. Амано, подтверждающий строгое выполнение Ираном своих обязательств по СВПД», — говорится в сообщении.

В ходе встречи российский министр иностранных дел подтвердил, что Москва продолжит содействовать поддержанию устойчивости СВПД.

Напомним, Россия является участником «шестерки» (Р5+1) по урегулированию ситуации с ядерной программы Ирана. Кроме Москвы, в соглашение входят Пекин, Вашингтон, Берлин, Лондон и Париж. «Шестерка» должна пошагово отменить антииранские санкции, а Тегеран должен допустить к своим ядерным объектам представителей МАГАТЭ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам встречи Могерини заявила, что Тегеран выполняет условия по ядерной программе. С этим, по ее словам, согласился и Вашингтон.