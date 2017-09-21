Брюссель, 21 сентября, 2017, 05:10 — ИА Регнум. Торговое соглашение между ЕС и Канадой CETA временно и частично вступило в силу 21 сентября, пишет Die Tagesschau.

Флаг Канады

В Брюсселе считают, что теперь европейские компании смогут ежегодно экономить около €590 млн на экспортных пошлинах и длительных таможенных процедурах.

Помимо этого, Канада открывает свой рынок для таких ведущих европейских продуктов как сыр, вино, фрукты.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер приветствует начало функционирования CETA, так как считает, что «данное соглашение принесет обеим сторонам конкретную выгоду».

Он считает, что «CETA будет инструментом экономического роста ЕС и пойдет на пользу европейским предприятиям и гражданам».

Отметим, что окончательное вступление в силу данного соглашения произойдет тогда, когда его ратифицируют все государства — члены.

Напомним, CETA — всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение, которое может позволить устранить 98% всех тарифов в торговле между Канадой и ЕС. Сам документ был подписан 30 октября 2016, но тогда еще не вступил в силу. Критики CETA утверждают, что соглашение ослабит права потребителей ЕС, особенно в случаях, которые касаются вредных пищевых продуктов. От соглашения, согласно их мнению, получат выгоду только представители крупного бизнеса и транснациональных корпораций.