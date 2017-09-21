Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2017, 03:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что на переговорах с президентом Египта Мохаммедом Фаттахом Ас-Сиси«обязательно будет рассмотрен» вопрос возобновления «военной помощи» африканской стране, передает Reuters.

U.S. Department of Defense Самоходная артиллерийская установка египетской армии

«Мы обязательно будем это рассматривать», — пояснил Трамп.

Администрация Трампа еще в 2016 году приняла решение о замораживании 195 млн, которые предназначались для «военной помощи» Египту.

В августе 2017 года Белый дом также принял решение перенаправить 65,7 млн, которые находились в фондах, предназначенных для военных Египта, а также от 30 млн в фонде экономической поддержки Египта.

Причиной отмены «военной помощи», которая оказывалась Египту со стороны США с 1987 года, явились «проблемы с правами человека».