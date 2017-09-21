Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2017, 03:20 — ИА Регнум. Спецпосланник ООН по Ливии Гассан Саламе в ходе закрытого заседания в рамках 72-й Генассамблеи ООН предложил «План действий для Ливии», передает Associated Press.

CIA Этническая карта Ливии

Саламе сообщил журналистам, что «План действий» составлен с учетом интересов всех ливийцев, которые «заслуживают прекращения неопределенности и непредсказуемости».

План выхода африканской страны из кризиса, который был рассмотрен на заседании с участием представителей ряда арабских государств, подразумевает внесение поправок в действующее мирное соглашение, проведение конституционного референдума и всеобщих выборов.

Был ли «План действий для Ливии» поддержан правительством Тобрука, не сообщается.

Напомним, Ливия остается разделенной страной после гражданской войны и интервенции стран НАТО 2011 года, в результате которых рухнул режим Ливийской Джамахирии сноголетнего лидера страны Муаммара Каддафи.

На данный момент восток Ливии и большую часть нефтяных месторождений контролирует непризнанное ООН правительство Тобрука и армия генерала Халифа Хафтара.

Признанное ООН правительство Ливии, которое представляет Саламе, де-факто держит под контролем только Триполи и ряд нефтяных терминалов на побережье.