Хабаровск, 21 сентября, 2017, 03:29 — ИА Регнум. В Хабаровском крае следствие устанавливает лиц, которые пострадали от преступных действий Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Убийство

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«Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по факту убийства спортсмена в центре Хабаровска», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Драчёв был убит 20 августа в Хабаровске в ходе драки. Спортсмен скончался от черепно-мозговой травмы, а Анар Аллахверанов тем временем скрылся. Его объявили в розыск, и за информацию о его местонахождении было объявлено вознаграждение в 500 тыс. рублей.

Утром 19 сентября Аллахверанов в сопровождении адвоката сам пришёл в ФСБ.