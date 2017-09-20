Мадрид, 21 сентября, 2017, 02:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Испании Мариано Рахой в очередной раз призвал Каталонию отказаться от идеи проведения референдума о независимости, передает Reuters.

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«Не идите дальше, вернитесь к законности и демократии. Референдум — это химера», — заявил Рахой в ходе выступления на национальном телевидении.

По мнению премьер-министра Испании, референдум в Каталонии нарушает испанские законы и должен быть отменен.

Напомним, 6 сентября парламент Каталонии принял закон о проведении в регионе 1 октября референдума об отделении от Испании. Правительство Каталонии поддержало парламент. Однако на следующий день, 7 сентября, Конституционный суд Испании признал решение парламента незаконным.

Тем не менее, ни правительство Каталонии, ни сами каталонцы не намерены отказываться от проведения референдума — в Барселоне уже проходили миллионные митинги в поддержку референдума. Правительство региона ведет подготовку к плебисциту.

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