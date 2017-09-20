Москва, 21 сентября, 2017, 02:09 — ИА Регнум. Плановые полеты над нейтральными водами Балтийского и Норвежского морей выполнили дальние бомбардировщики Ту-22М3, 21 сентября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Mil.ru Дальний бомбардировщик Ту-22 М3

Согласно приведенным данным, на отдельных этапах полета пару самолетов дальней авиации сопровождали бельгийские истребителями F-16 ВВС, финские F-18, американские F-15 ВВС и шведские JAS-39.

«Еще одна пара Ту-22М3, выполняя полет над нейтральными водами Норвежского моря, на отдельных этапах маршрута сопровождались истребителями F-16 ВВС США в течение 27 минут», — уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что самолеты провели полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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