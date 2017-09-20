Анкара, 21 сентября, 2017, 00:57 — ИА Регнум. Встреча президентов России и Турции по сирийской проблеме запланирована на 28 сентября, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на бизнес-форуме Bloomberg, передает телеканал A Haber.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган обещал поднять вопрос предстоящей встречи, обратившись к российскому президенту Владимиру Путину 25 сентября.

«В четверг [28 сентября] мы проведем встречу и за ужином обсудим ситуацию в Идлибе», — сказал глава Турции.

Напомним, Турция и Россия, а также Иран являются гарантами режима прекращения огня в Сирии. Эти страны поддержали инициативу России по созданию в Сирии зон деэскалации, подписав соответствующий меморандум.

Читайте также: Лавров: Зоны деэскалации в Сирии не будут вечными

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября стало известно, что Москва и Анкара подписали договор о поставках в Турцию зенитно-ракетных систем ПВО С-400.

Читайте подробнее: Россия и Турция подписали контракт на поставку систем ПВО С-400

А также: Sabah: Разрушат ли курды альянс России и Турции?