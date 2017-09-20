Москва, 21 сентября, 2017, 00:31 — ИА Регнум. Демонстративный уход американского вице-президента Майка Пенса с заседания Совета Безопасности ООН непосредственно перед выступлением российского министра иностранных дел Сергея Лаврова говорит об отсутствии точек соприкосновения у Москвы и Вашингтона, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп и Майк Пенс

«Демонстративный уход Пенса во время выступления Лаврова в ООН — ясный сигнал, что у нас с администрацией США почти нет точек соприкосновения. Без иллюзий», — написал Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в ООН перед выступлением Лаврова Пенс и украинский президент Петр Порошенко встали со своих мест и вышли из зала заседаний. Это произошло во время обсуждения вопросов миротворческих операций.

Речь Лаврова посвящалась инициативе Москвы по введению миротворцев ООН в зоне вооруженного конфликта в Донбассе и планам по взаимодействию ООН и ОБСЕ. В докладе Лавров упомянул Украину и Минские соглашения.

Отметим, что инициатива по введению миротворцев ООН для защиты ОБСЕ в том виде, в котором она предложена Москвой, не устраивает украинское руководство. Оно настаивает на том, чтобы контингент был введен на всей территории Донбасса, а также на границе с Россией, а не только на территории линии соприкосновения.

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