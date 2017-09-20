Вашингтон, 21 сентября, 2017, 00:08 — ИА Регнум. Министерство обороны США прокомментировало заявление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации о причастности американских спцслужб к неожиданному крупномасштабному наступлению боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в зоне деэскалации «Идлиб» в одноименной провинции Сирийской Арабской Республике. Соотвествующее заявление сделал РИА Новости сегодня, 20 сентября, официальный представитель Пентегона Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тесная связь

Напомним, утром 19 сентября боевики «ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и примкнувшие к ним отряды вооружённой оппозиции перешли в широкомасштабное наступление на позиции сирийских правительственных сил в южной части зоны деэскалации «Идлиб».

Боевикам удалось вклиниться в позиции сирийской правительственной армии на глубину до 12 километров на фронте шириной в 20 километров. Наступление велось при поддержке танков и боевых машин пехоты и сопровождалось массированной огневой подготовкой.

К утра 20 сентября сирийские правительственные при поддержке Воздушно-космических сил РФ и российского спецназа перешли в контрнаступление. Правительственные войска вернули контроль над утраченными позициями. При этом террористы понесли серьезные потери.

Российские СМИ со ссылкой на источник в Генштабе ВС РФ сообщили, что данное наступление террористов было инициировано спецслужбами США с целью сорвать или замедлить успешное наступление сирийской армии восточнее Дейр-эз-Зора. Планы эти с треском провалились.

В Пентагоне однако решили опровергнуть эту информацию весьма нелепым образом.

«Позиция Соединённых Штатов в отношении «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, — ИА REGNUM ), также известной как «Джабхат аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, — ИА REGNUM ), не изменилась — это филиал «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, — ИА REGNUM ) в Сирии, признанный как международная террористическая организация», — заявил представитель министерства обороны США.

Более того, Рэнкин-Гэллоуэй цинично обвинил правительство Сирии в том, что северо-западная часть страны стала убежищем для террористов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Соединённые Штаты уже продемонстрировали, что они без колебаний нанесут удар по «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в любое время и в любом месте в целях защиты нашей родины и наших региональных партнёров», — пафосно добавил официальный представитель Пентагона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, именно США и их спецслужбы всеми силами взращивали «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и её производные на территории Сирии. В самые горячие моменты сирийской войны, когда боевики «ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) грозили захватить стратегические важные сирийские порты в Восточном Средиземноморье — Латакию и Тартус, США даже не считали их террористами, а сателлиты США на Ближнем Востоке снабжали боевиков этой организации оружием, боеприпасами и рекрутами.

МИД РФ не раз указывал на то, что США и их сателлиты всеми силами пытаются выгородить «ан-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ни под каким предлогом не вести против неё боевые действия.