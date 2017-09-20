Бухарест, 21 сентября, 2017, 00:06 — ИА Регнум. Парламент Румынии направит в Киев делегацию депутатов, чтобы убедить Петра Порошенко не подписывать закон «Об образовании», предполагающий отмену обучения в школах на языках нацменьшинств. Как передает корреспондент ИА REGNUM, румынский парламент принял 20 августа декларацию, в которой осуждает украинский закон.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава нижней палаты парламента Румынии, лидер правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня заявил, что принятый Верховной радой закон отменяет право национальных меньшинств на получение образования на родном языке и является для Украины «шагом назад на пути европейской интеграции». Он добавил, что от положения румынской диаспоры на Украине напрямую будут зависеть отношения Бухареста с Киевом.

Румыния также намерена поднять этот вопрос в Парламентской ассамблее Совете Европы. «Это хорошее место, чтобы обсудить права национальных меньшинств и жест Украины, который мы не можем принять», — подвел итог глава правящей партии Румынии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия, Венгрия и Молдавия раскритиковали новый украинский закон об образовании, согласно которому к 2020 году в стране будет ликвидировано образование на языках меньшинств.