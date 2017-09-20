Рим, 20 сентября, 2017, 23:16 — ИА Регнум. Главными темами выступления итальянского премьер-министра на заседании ООН в Нью-Йорке стали миграция, борьба с терроризмом и вопрос изменения климата.

Цитата из м/ф «Каникулы Бонифация». Реж. Фёдор Хитрук. 1965. СССР В Африке

До своего выступления в ООН 20 сентября премьер Италии Паоло Джентилони заявил итальянским журналистам, что одной из целей будет призыв к ООН вернуться в Ливию, это необходимо для процесса поддержания мира и решения вопроса миграции, поскольку условия беженцев в Ливии должны быть проверены и улучшены с точки зрения прав человека. И никто лучше, чем ООН, не может помочь в этой ситуации.

«Италия является и хочет оставаться страной приема, несмотря на осознание неразрывной связи между принципом солидарности и безопасностью. Но для консолидации наших действий нам нужен глобальный ответ на феномен миграции, который начинается с ЕС и затрагивает все международное сообщество. Будущее Европы находится в Африке», — заявил Джентилони.

Глава итальянского правительства напомнил, что Италия уже является сторонником подлинного партнерства с африканскими странами и что с инвестициями в Африку могут быть решены основные причины миграции, в первую очередь экономические и демографические неравенства. Интегрированный и структурный подход, по мнению Италии, уже дает первые положительные результаты.

«Ливия является основным строительным блоком для возвращения Средиземноморью его исторической роли в качестве движущей силы цивилизации, мира и безопасности. Стабилизация этого региона является приоритетной задачей, которую можно достичь с помощью широкого диалога в рамках политического соглашения, отвергая любые нереальные гипотезы военного решения», — подчеркнул Паоло Джентилони.

После выступления в ООН президента США Дональда Трампа, итальянский премьер-министр прокомментировал его тезисы.

В частности, Джентилони заявил, что президент США «принес свое видение, с которым он выиграл американские выборы», и что Италия должна уважать его как главного союзника.

Но уважать не означает, что не следует принять к сведению различия.

«Мы согласны по борьбе с терроризмом и другим проблемам, но по другим вопросам, таким, как изменение климата и отношением между свободной торговлей и защитой национальных интересов, существуют разные позиции», — сообщил премьер информагентству ANSA.

Джентилони также заявил, что убежден, что мультилатерализм — единственный способ решения глобальных проблем.

«Я не верю, что только одна страна может сделать это, это нереалистичное решение. Я понимаю, что необходимо отстаивать свои интересы, но необходимо делать это с помощью мультилатерального подхода, это единственный способ борьбы с кризисом, таким как Северная Корея, вопрос климата и свободной торговли».

Ранее на 72-ой сессии ООН выступил президент США Трамп с воинственной речью, в которой пригрозил уничтожить КНДР, высказался за переформатирование самой структуры ООН и еще раз подчеркнул свою твердую позицию по спасению национальных интересов США в вопросах свободной торговли и соглашений по климату.