Москва, 21 сентября, 2017, 09:05 — ИА Регнум. Уважаемое собрание!

Академик А. В. Гапонов-Грехов

Ознакомившись с программами кандидатов в Президенты Российской академии наук, я хотел бы поддержать программу директора Института прикладной физики РАН Сергеева Александра Михайловича.

В его программе четко и взвешенно намечены пути вывода российской науки из того трудного положения, в котором она находится сейчас, определены возможности и способы изменения роли Российской академии наук в государственной политике управления фундаментальной наукой, четко сформулированы пути обновления работы академии, возвращения ее прежнего правового статуса.

В своей программе А. М. Сергеев демонстрирует государственный подход к коренному изменению сложного и неопределенного положения Российской академии, возвращения ей руководящей роли в определении направлений научных и технологических исследований ученых страны.

К сожалению, по состоянию здоровья я не смог приехать на общее собрание и отдать свой голос за кандидата в президенты РАН Сергеева Александра Михайловича.

Академик А.В.Гапонов-Грехов

Академик А.М. Сергеев и академик А.В. Гапонов-Грехов

***

Академик Андрей Викторович Гапонов-Грехов

Академик Андрей-Викторович Гапонов-Грехов, выдающийся ученый, создатель отечественной научной школы радиофизики.

Внес определяющий вклад в современную физику: радиофизику и физическую электронику, физику плазмы, нелинейную динамику, гидрофизику и гидроакустику.

В свое время Нобелевский лауреат, академик П.Л. Капица рекомендовал выдвижение А.В. Гапонова-Грехова в члены Академии наук СССР.

Академик П.Л. Капица и академик А.В. Гапонов-Грехов

Академик М.А. Леонтович был товарищем и соратником А.В. Гапонова-Грехова по исследованиям в области физики плазмы и проблемы управляемого термоядерного синтеза

Знаменитый ученый, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Р.В. Хохлов совместно с А.В. Гапоновым-Греховым создал основы отечественной нелинейной оптики.

Президент АН СССР А.П. Александров рекомендовал А.В. Гапонова-Грехова вместо себя на пост председателя межведомственного научного Совета по гидрофизике.

А.В. Гапонов-Грехов — основатель и директор Института прикладной физики РАН с 1977 по 2003 год.

Герой Социалистического труда, лауреат Государственных премий СССР и РФ, Награжден двумя орденами Ленина, орденами «За заслуги перед Отечеством» (2-й и 3-й степени).

Президент РФ В.В.Путин вручает А.В. Гапонову-Грехову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Сегодня А.В. Гапонову-Грехову 91 год и он продолжает активно участвовать в научной работе ИПФ РАН.