Рим, 20 сентября, 2017, 22:51 — ИА Регнум. «Да благословит вас Бог, да благословит Бог Соединенные Штаты Америки», — это не приветствие американского президента в одном из его избирательных округов во время предвыборной кампании в США, а это окончание первого выступления Дональда Трампа в Организации Объединенных Наций, обращение к представителям 193 стран, участвующих в заседании.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Итальянское издание Il Foglio в выпуске 20 сентября шутит над способностью президента США при всяком удобном случае говорить только про свою страну.

«Трамп за время всего своего выступления только и делал, что повторял — «Америка первая». Поэтому в Манхэттене в первую очередь говорил об Америке, о жертвах, которые в течение многих лет Соединенные Штаты принесли в за защиту всех других народов и за мир», — комментирует издание.

Но «привнося дружбу и гармонию, мы больше не можем позволить себе, чтобы нам пользовались», — подчеркнул Трамп.

По этой же причине он также призвал к реформе ООН, которая предполагает меньшую бюрократию и большую реализацию программ.

В статье вперемешку с нарезкой цитат из выступления президента США подчеркивается, что, несмотря на то, что выступление длилось долго и затронуло все темы (климат, Северную Корею, международные договоры, Сирию), Трамп успел вызывать недовольство всех тех, кого упомянул.

Особенно тон повысился, когда Трамп подошел к северокорейской теме.

«У Соединенных Штатов есть большая сила и терпение, но если мы будем защищать себя или наших союзников, у нас не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею». И он продолжил: «Это возмутительно, что есть другие страны, которые поддерживают режим Пхеньяна».

Ирану также досталось. Трамп заявил, что Соединенные Штаты стыдятся быть частью ядерного соглашения. Слова упреков и осуждения посыпались также на Кубу и Венесуэлу, виновных в «продолжении и навязывании неудавшейся идеологии».

По вопросу климата Трамп повторил то, что он уже сообщил Макрону: Парижские соглашения нанесли ущерб Соединенным Штатам, но он не полностью закрыл дверь по этому вопросу.

В итоге, как отмечает издание, речь Трампа в ООН стала гимном суверенитету США и приглашением «любить ее, любить свои страны и народы так, как это делает США».

Читайте также: Президент Ирана: речь Трампа на Генассамблее ООН абсурдна и злобна

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп высказался о своем выступлении на Генасамблее ООН