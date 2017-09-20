Хама, Сирия, 20 сентября, 2017, 22:39 — ИА Регнум. В Сети опубликована видеозапись ударов авиации ВКС РФ при поддержке специального отряда, деблокировавшего взвод российской военной полиции, окруженный террористами в районе Хамы.

Mil.ru Авиаудар

Напомним, формирования группировки «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 20 сентября предприняли масштабное наступление в районе Хамы и смогли окружить взвод российской военной полиции, выполнявший свою задачу по соблюдению режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб».

Несколько часов российский взвод из 29 человек и сирийские ополченцы отбивали атаки террористов, трое российских военнослужащих были ранены в бою. После того, как группа спецназа провела операцию по деблокированию, поддержанную ударами авиации, они вышли из окружения боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, наступление боевиков не увенчалось успехом. Ответными действиями сирийской армии и ВКС России были уничтожены до 850 террористов, подбиты 11 танков, четыре БМП, 46 пикапов, пять минометов, 20 грузовых автомобилей, 38 складов вооружения и другая боевая техника.

Сирийские правительственные войска практически полностью восстановили утраченные позиции. По данным Минобороны России, наступление отрядов «Джебхат-ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было инициировано спецслужбами США.