Москва, 20 сентября, 2017, 22:30 — ИА Регнум. Россельхознадзор может ввести ограничения на ввоз фруктов из Сербии в связи с участившимися случаями поступления на территорию России нектаринов, слив и персиков, заражённых восточной плодожоркой. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба российского ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Padil.gov.au Восточная плодожорка

По данным федеральной службы, за период с августа по сентябрь 2017 года было выявлено 12 случаев обнаружения указанного карантинного объекта в партиях фруктов из Сербии.

«Россельхознадзор считает необходимым продолжить совместный предотгрузочный мониторинг подкарантинной продукции, предназначенной для экспорта в Россию, а также при дальнейшем выявлении карантинных объектов будет вынужден принять меры ограничительного характера на ввоз подкарантинной продукции происхождением Республики Сербия на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Восточная плодожорка — бабочка из семейства листовёртки, вредитель плодовых культур, поражающий плоды и молодые побеги персика, айвы, груши, сливы, абрикоса, яблони. Относится к карантинным объектам как на территории России, так и в странах Евразийского экономического союза.

Напомним, Сербия, отказавшаяся, несмотря на давление Запада, присоединиться к санкциям против России, существенно нарастила поставки своей продукции на российский рынок после того, как в 2014 году Москва ввела продовольственное эмбарго в отношении стран, применивших санкции.

Более трети от общего объёма экспорта Сербии в Россию приходится на сельскохозяйственную продукцию. Главным образом на российский рынок поставляются сербские яблоки, клубника, персики и нектарины, вишня.