Минск, 20 сентября, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Сегодня, 20 сентября, завершились совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017». Начало военных тренировок, их проведение и окончание сопровождалось волной критики со стороны западных стран. Правда, за время учений Россия так и не захватила Белоруссию, не ввела войска в Прибалтику, не провела ядерные испытания, как опасались на Западе. Однако с завершением «Запада-2017» нападки на Россию и Белоруссию не закончатся. Как заявил в интервью ИА REGNUM директор минского Центра изучения внешней политики и безопасности Сергей Палагин, в скором времени стоит ожидать очередную информационную атаку на Союзное государство.

Mil.ru На учениях «Запад-2017»

«Это очень хорошо подготовленная информационная атака на Союзное государство России и Белоруссии, которая готовилась, в которой принимали участие западные политологи, эксперты, спецслужбы, а также антироссийские и антибелорусские силы. Тема на слуху уже больше трех лет. До иностранных граждан целенаправленно доводились тезисы о том, что в Белоруссии после учений останутся российские войска, что Россия будет вести деструктивную работу в отношении официального Минска, в результате чего сменится политический строй. А затем российская армия с территории Беларуси начнет военную экспансию на Запад и Украину. В результате Латвия, Литва и Эстония будут отрезаны от НАТО.

Всем было понятно, что ничего этого не произойдет. Сегодня последний день учений: военнослужащие России и Белоруссии отмечают праздник и разъезжаются. Что будет дальше? Дальше западным политикам необходимо объяснить, почему этого не произошло. Вероятно, западные политики заявят, что именно их информационный шум и не позволил России осуществить агрессию. Затем будет продуман новый повод для информационной атаки на военное сотрудничество Союзного государства. Каким он будет, мы увидим в ближайшее время», — объяснил эксперт.

По его мнению, необходимость создания этого информационного давления связана с желанием разрушить стабильное военное сотрудничество России и Белоруссии. Между двумя странами много проблем в экономике, есть запреты на ввоз некоторой продукции, претензии по нефти и газу. Но никогда не было проблем в сфере безопасности. Никогда не было проблем между Россией и Белоруссией в военной сфере. Поэтому нападки Запада можно объяснить желанием нарушить и эту связь, подчеркнул Палагин.

Тест Лукашенко на «прозападность»?

Отметим, что ранее политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев заявил, что учения «Запад-2017» являются не поддержкой боевой готовности группировки войск Союзного государства России и Белоруссии, а лишь проверкой белорусского лидера Александра Лукашенко на «прозападность». А. Суздальцев заявил, что за последние несколько лет Минск сделал немало реверансов в сторону Запада, а теперь поддается и украинскому влиянию.

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Подобную позицию директор минского Центра изучения внешней политики и безопасности прокомментировал так:

«Сложно представить, что дорогостоящие учения, в которых принимали участие 13 000 человек, явились обычным тестом на «прозападность» Лукашенко. Господин Суздальцев, в общем, талантливый манипулятор стал рисовать карикатуры на самого себя. Подобные тезисы выглядели бы забавно и пользовались бы успехом где-нибудь в низкопробных развлекательных шоу, но не в аналитических колонках».

Палагин отказался серьезно комментировать высказывание Суздальцева о том, что президент Белоруссии находится под сильным влиянием украинского руководства, которое говорит ему о том, что Россия — это опасный враг».

По его мнению, высказывания Суздальцева имеют такую же цель, как и западных политологов — разрушить союзнические отношения Минска и Москвы.

Почему Лукашенко не приехал в Россию?

Еще одну волну критики в отношении учений «Запад-2017» вызвало то, что сначала сообщили, что Александр Лукашенко будет наблюдать за активной фазой учений на территории России. Но потом объявили, что белорусский лидер ознакомится с ходом манёвров на белорусских полигонах.

«Если я не ошибаюсь, все должно быть по протоколу: президенты должны ездить друг к другу по очереди, — рассуждает Палагин, — Я здесь большой проблемы не вижу. Конечно, было бы здорово, если бы два президента встали вместе и показали свое единство, как его показали наши военные. Это очень важно для нас. Но президенты приняли другое решение. Его надо уважать».

Также белорусский эксперт обратил внимание на то, что ехать Лукашенко в Россию, когда основная фаза учений проходила на территории Белоруссии, не очень логично. В Белоруссии развертываются войска, в Белоруссии проходили основные действия.

«Главное, что здесь российские военные. Главнокомандующий с учетом той техники, которая сейчас существует, может руководить действиями из штабов. Я даже не исключаю, что это в том числе проверка возможности руководить двум президентам из разных мест, координировать свою деятельность из разных стран», — заключил аналитик.

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