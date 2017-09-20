Москва, 20 сентября, 2017, 21:25 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы Российской Федерации всего за сутки боевых действий в Сирийской Арабской Республике уничтожили около 850 террористов, 11 танков, 38 складов вооружений. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщил журналистам начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Минобороны России ВКС России в Сирии

«За сутки ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение 187 объектам, уничтожено около 850 террористов, 11 танков, 4 БМП, 46 пикапов, 5 минометов, 20 грузовых автомобилей 38 складов вооружения», — рассказал Рудской.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что утром 19 августа боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при поддержке отрядов оппозиции перешли в наступление на сирийские правительственные войска в районе зоны деэскалации «Идлиб», которая расположена в одноимённой провинции в Сирии.

В ходе боёв в окружение попало подразделение российской военной полиции, которое осуществляло поддержание режима перемирия в зоне деэскалации «Идлиб». Но при поддержке ВКС России и российского спецназа военная полиция была деблокирована и вышла в расположение сирийских правительственных сил.

Вскоре сирийская армия перешла в контрнаступление и вернула утраченные позиции. Террористы потерпели сокрушительное поражение.