Москва, 23 сентября, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Сборник старых эссе скончавшегося в этом году писателя, критика и художника Джона Бёрджера из тех вещей, которые с годами только становятся лучше. В стиле автора соединены сдержанная субъективность культурные аллюзии и живая, оригинальная мысль. В текстах Бёрджера ощущается сильное влияние марксизма, в частности, взглядов Вальтера Беньямина, пропущенных через ироничный писательский дар и художественный опыт. О своих впечатлениях от эссеистики букеровского лауреата Бёрджера рассказывает постоянный обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин.

Ji-Elle Джон Берджер

Литература, подобная бёрджеровской, учит мыслить образно. Когда он пишет о живописи, то видно его личное отношение, порой он иллюстрирует свои слова собственными же рисунками. Именно так, как пишет Бёрдже и стоит писать о культуре, хотя в эпоху масс-медиа такая старомодная глубина может оказаться непонятой и невостребованной. Книга Бёрджера о фотографии является примером блистательного анализа и содержит грустное пророчество о болезненной страсти обладать, которая сегодня охватила мир. Современную социальную реальность критик называл «экономическим фашизмом».

Английское общество всегда было насквозь классовым, что вызывало отторжение у левых интеллектуалов. Наше общество стало не менее классовым, погруженным в животное потребление, в соперничество за кусок пирога. Чем участвовать в этом шабаше социал-дарвинизма, лучше смотреть глазами художника на животных, которые куда невиннее, чем люди, превратившиеся в скот у кормушки. Возможно, именно этому учит нас своими документальными фильмами и книгами об искусстве, жизни и смерти Джон Бёрджер.

Подробнее о творчестве Джона Бёрджера читайте здесь: Что такое экономический фашизм, и при чем тут писатели?

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