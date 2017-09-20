Москва, 20 сентября, 2017, 20:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручит правительству отвязать размер страховых взносов малого бизнеса от минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом он сообщил 20 сентября на встрече с главой общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с президентом общественной организации «ОПОРА России» Александром Калининым

Глава государства напомнил, что правительством было принято решение об уравнивании минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, и отметил, что данный шаг может иметь экономические последствия для представителей малого и среднего бизнеса — в соответствии с действующим законодательством они должны делать отчисления в социальные фонды в привязке к величине МРОТ.

«Здесь нужно быть очень внимательными, чтобы, делая одно доброе дело, не совершать ошибок по другим направлениям и не создавать трудности для предпринимательства, в данном случае — мелкого, среднего бизнеса и самозанятых граждан», — сказал Владимир Путин.

«Правительству тоже эту задачу обязательно сформулирую, доработаете с ними. Имею в виду оторвать прямую связь уплаты взносов от величины МРОТ. Поработайте с правительством, это можно сделать», — сказал президент.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в сентябре Владимир Путин предложил как минимум с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71−72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85%, а с 1 января 2019 года — приравнять МРОТ и прожиточный минимум. Министерство труда и социальной защиты России подготовило соответствующий законопроект.

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