Рига, 20 сентября, 2017, 19:25 — ИА Регнум. В ближайшее время к агитации антидопинговых агентств 16 стран мира против участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года присоединится и Латвия, заявил руководитель антидопингового отдела Государственного медицинского спортивного центра Мартиньш Димантс сообщает LETA. Во второй половине сентября к агитации против участия российских спортсменов в Олимпийских играх-2018 присоединилось антидопинговое агентство Эстонии.

Цитата из м/ф «Баба Яга против!». Реж. Владимир Пекарь. 1979. СССР «А Баба Яга против!»

Напомним, в общей сложности против участия российских спортсменов выступили 17 организаций — это антидопинговые агентства Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Германии, Ирландии, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, Соединенных Штатов, Финляндии, Франции, Швеции и Японии, а также Институт национальных антидопинговых организаций.

При этом руководители национальных антидопинговых агентств подчеркнули, что не станут возражать против участия российских атлетов в соревнованиях, если те пройдут «тщательный допинг-контроль» и «будут выступать под нейтральным флагом», как это было, например, на чемпионате мира-2017 по легкой атлетике.

Первые призывы отстранить всех российских спортсменов от Игр 2018 года стали звучать после публикации скандального доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA) в январе 2017 года.

До конца сентября МОК должен принять окончательное решение об участии российских спортсменов в зимней Олимпиаде 2018 года.