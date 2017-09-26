Москва, 26 сентября, 2017, 03:08 — ИА Регнум. Самым главным своим творческим свершением Владимир Сахнов считает веб-комикс «Русские горки», который выходил с 2003 по 2014 год и насчитывает более 400 выпусков. Его герои — архетипичные, по мнению автора, для современного русского человека фигуры — Медведь, Мужик в ушанке со звездой, Анка-пулеметчица, Гагарин, Дед Мороз, Чукча и другие. Медведь с Мужиком по долгу службы живут на секретной ракетной базе среди снегов и беседуют «за жизнь», транслируя собственную философию и духовные искания автора.

Владимир Сахнов Комикс «ВЖНВП-39» В Москве всегда очень красивое небо. Небо вообще очень красивое, если не забывать на него смотреть

Размышлениям художника о жизни и собственном месте в ней полностью посвящен и другой творческий проект Сахнова, который так и называется — «ВЖНВП» («В жизни надо все попробовать»). Теперь автор говорит не через выдуманных персонажей, а от своего — то бритого, то бородатого — лица.

Профессиональным комиксистом Владимир Сахнов себя не считает, так как для того, чтобы обеспечить свою немаленькую семью («ВЖНВП» и в этой детали автобиографически точен!), работает на другом поприще — раскадровщиком в телерекламе. Но у Владимира есть знакомые, которым удалось стать «профи», так что если сильно хотеть и много работать, то возможно все.

Подробнее о творчестве Владимира Сахнова и его коллег читайте здесь: Комикс как энциклопедия современной русской жизни

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