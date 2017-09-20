София, 20 сентября, 2017, 18:01 — ИА Регнум. Болгария намерена поднять вопрос о снятии с России санкций Евросоюза в рамках своего председательства в Совете ЕС в 2018 году. Об этом 20 сентября заявил премьер-министр республики Бойко Борисов, передаёт «Болгарское национальное радио».

European People's Party Бойко Борисов

«Необходимо найти прагматичное решение, потому что для Болгарии это важно. Мы будем говорить на эту тему в ближайшие месяцы. Если найдём достаточно аргументов, чтобы объединить наши усилия, найти компромисс, это будет хорошо. Но необходимо сохранить единство», — сказал болгарский премьер.

Вместе с тем он отметил, что «ничего ещё не решено». «Пока мы можем лишь сказать, что у нас есть такие идеи, а для принятия решения потребуется провести большую работу, нужно много аргументов», — сказал Бойко Борисов.

Напомним, Болгария примет председательство в Совете ЕС 1 января 2018 года. Это произойдёт на шесть месяцев раньше запланированного по причине того, что Великобритания отказалась от своего председательства в связи с выходом из Европейского союза.

14 сентября стало известно, что ЕС продлил санкции против России, введённые в связи с событиями на Украине, ещё на полгода — до 15 марта 2018 года. Данные санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд на территорию Евросоюза для 149 физических и 38 юридических лиц.

Помимо этого, до 31 января 2018 года действуют ограничительные меры, направленные против отдельных отраслей российской экономики. До 23 июня 2018 года также действуют санкции в отношении Крыма, введённые в связи с воссоединением полуострова с Россией.