Рим, 20 сентября, 2017, 17:53 — ИА Регнум. Патрули кинологов, осуществляющие контроль безопасности, могут приостановить свою работу в метро Рима из-за неуплаты со стороны компании Atac, отвечающей за пассажирские перевозки в столице Италии. Об этом 20 сентября пишут итальянские СМИ.

Famigliacristiana.it Кинолог с собакой в метро Рима

«В конце месяца из-за неуплаты мы будем вынуждены приостановить нашу работу по контролю мер безопасности в римском метро, в том числе работу кинологических служб», — заявил владелец компании «Mib security and service» Амедео Пантанелла, именно его компания предоставляет кинологов и собак для патрулирования станций метро.

По словам Амедео Пантелла, сотрудники метро, отвечающие за безопасность, год не получали зарплату, так как компания Atac, в свою очередь, не оплатила предоставленные фактуры.

«С прошлого года, ровно с ноября 2016 года, Atac не имеет средств, необходимых для выплаты зарплаты сотрудникам, — объясняет Пантанелла. — К сожалению, мы не сможем работать так дальше».

Famigliacristiana.it Кинолог с собакой

Компания «Mib security and service» выиграла тендер Atac на осуществление контроля по безопасности в метро при помощи кинологических служб в 2015 году. Сотрудники компании вместе с собаками, обученными распознавать по запаху взрывные устройства, несут службу по 12 часов в день на станциях метро «Пьяцца-ди-Спанья», «Термини» и «Колизей», которые считаются самыми «чувствительными мишенями террористов».