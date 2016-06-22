Симферополь, 20 сентября, 2017, 17:43 — ИА Регнум. После ряда сообщений о минировании в Симферополе 20 сентября срочно эвакуировали людей из административных зданий и нескольких крупных торгово-развлекательных центров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации работников крымского МЧС и МВД, первый звонок поступил в приёмную главы горсовета города Виктора Агеева.

Со слов очевидцев, сотрудникам силовых и спасательных служб удалось провести профилактические мероприятия без создания лишних трудностей для городского транспорта.

«Пробок в центре нет, коллапса не случилось. Возле правительственных зданий стоят машины полиции и «скорой», но вокруг нет никакой паники», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM очевидец.

Позже были эвакуированы посетители и персонал крупнейших торговых центров города «Южная галерея», «Меганом» и FM.

Международный аэропорт «Симферополь» и Керченская паромная переправа в даный момент работают в штатном режиме.

Напомним, в России вторую неделю продолжается волна анонимных сообщений об угрозах взрывов по всей стране. В частности, с 10 сентября по городам страны прокатилась волна анонимных телефонных звонков о взрывных устройствах, якобы заложенных на различных общественных объектах — аэропортах, вокзалах, гостиницах, школах, торговых центрах, административных учреждениях. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. В Москве после массовых анонимных звонков о «минировании» эвакуировали более 200 тыс. человек.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», которые пока не связаны между собой и расследуются региональными подразделениями полиции.

Установлено, что звонки поступают через международного виртуального оператора. При этом ряд СМИ распространил сообщения о том, что их источник может находиться на территории Украины.

Ранее МВД России оценило ущерб, нанесённый государству за неделю в связи с массовой эвакуацией людей из-за анонимных звонков, в 300 млн рублей.

По оценкам МЧС России, в результате массовых сообщений о «минировании» объектов по всей стране экономический ущерб может превысить миллиард рублей.

«МЧС России выполняет все необходимые мероприятия в пределах текущего финансирования. Экономический ущерб от ряда этих действий сейчас специалистами подсчитывается. Но значительно больше 1 млрд рублей», — подвёл итог глава ведомства Владимир Пучков.

Также напомним, что за ложное информирование об акте терроризма предусмотрено уголовное наказание — штраф до 200 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы вплоть до трёх лет тюремного заключения.