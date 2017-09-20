Москва, 20 сентября, 2017, 17:23 — ИА Регнум. Законопроект об установлении новой памятной даты вызвал дискуссию в Госдуме, принято решение о создании рабочей группы по работе над инициативой КПРФ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

«Слава нашему великому народу, народу-победителю!» (И. Сталин). 1945

«Было бы правильно принятие решения отложить, создав рабочую группу», — предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Нижняя палата парламента предложение поддержала.

В группу войдет первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ), представители комитетов по обороне, по образованию и науке, а также по международным делам, также в состав группы войдут ученые РАН.

Депутаты от КПРФ предлагают установить новый день воинской славы России — «2 сентября — День Победы над милитаристской Японией — окончание Второй мировой войны (1945 год)».

Действующий федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», установивший новую памятную дату России: 2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 г.), неполно, а значит, неправильно отражает суть победы страны, одержанной над милитаристской Японией и зафиксированной Актом о безоговорочной капитуляции 2 сентября 1945 г., противоречит отдельным статьям Конституции Российской Федерации, международному праву, умаляет саму победу, ущемляет конституционные права и достоинство граждан России, указали парламентарии.

Действующий закон не только нарушил, но и лишил Россию права на историческую память и победу над милитаристской Японией, одержанную 2 сентября 1945 года, считают в КПРФ. В Госдуме отмечают, что Курильские острова и южная часть Сахалина отошли под юрисдикцию Советского Союза в полном согласии с основными союзниками по Второй мировой войне, что зафиксировано в основополагающих международных документах — Ялтинском 1945 г. и Потсдамском 1945 г., Актом о безоговорочной капитуляции Японии 2 сентября 1945 года.

«Войны с Германией и Японией — это войны с абсолютно разными государствами, которые закончились в разное время соглашением этих стран на безоговорочную капитуляцию Союзным державам всех их вооруженных сил», — отмечают авторы.

Кроме того, по мнению депутатов, «внесение изменений в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» исключает возможность предъявлять какие-либо новые претензии ни победителям (России) к побежденным (Японии), ни побежденным (Японии) к победителям (России), а также исключает противоречия с Конституцией Российской Федерации».

Вместе с тем комитет Госдумы по обороне рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект.

«В соответствии с преамбулой названного Федерального закона, им устанавливаются дни славы русского оружия — дни воинской славы (победные дни) России в ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России, и памятные даты в истории Отечества, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества», — аргументирует позицию комитет.

Против новой памятной даты выступила и Российская академия наук (РАН). В частности отмечается, что установленные памятные даты и дни воинской славы России достаточно полно и обоснованно отражают исторические реалии Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, не увековечивая военные победы России над отдельными государствами — союзниками нацистской Германии — Японией, Румынией, Венгрией, Болгарией, Италией, Финляндией и другими.