Выборг, Ленинградская область, 23 сентября, 2017, 21:28 — ИА Регнум. Для тех, кто знает и любит древний Выборг, есть добрые вести: город обретет новое лицо и новую жизнь. Он превратится в город-музей, но не сразу, а поэтапно. Предстоит много работы: необходима реставрация культурных памятников, благоустройство городской территории, создание приятных и удобных мест для проведения досуга, новых объектов, способных привлекать туристов. О том, как именно правительство Ленобласти собирается вдохнуть новую жизнь в старый город, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Инга Слажинскайте.

Владислав Краев ИА REGNUM Выборг

Главная задача — сделать Выборг местом, где хочется жить и куда хочется приехать. На первом этапе областные власти разработают общую концепцию и наметят цели, которых можно быстро достичь. Основная работа придется на второй этап, реализация которого займет семь-восемь лет — с 2019 по 2026 годы. Причем, это будет не просто реставрация средневековых сооружений как вещи в себе, но создание единой современной городской среды.

Главная черта проекта обновления Выборга — это создание цельного и узнаваемого облика города, с которым туристам будет легко и приятно знакомиться. Будет введен единый туристический билет, действительный для посещения всех главных достопримечательностей, а что это за достопримечательности и где находятся, туристы узнают в интерактивном информационном центре.

Будут задействованы помещения Выборгского замка, которые раньше были в полном забросе, здесь появятся новые выставочные залы. Старинные объекты за стенами замка тоже наполнятся жизнью — туристы смогут познакомиться с секретами мастерства средневековых ремесленников, выпить кофе в атмосферном летнем кафе.

Одновременно с заботой о туристах, позаботятся и о жителях города. Будут капитально отремонтированы более десятка жилых многоквартирных домов, представляющих культурную ценность. Средства для осуществления проекта поступят из регионального и федерального бюджетов, а также от Международного банка реконструкции и развития.

Подробнее о том, какие объекты Выборга изменятся к лучшему, читайте здесь: В Выборг пустят по билетам

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