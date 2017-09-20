Душанбе, 20 сентября, 2017, 16:42 — ИА Регнум. Запретить девять видов боевых искусств предлагает Комитет по делам молодежи и спорта Таджикистана, сообщает пресс-служба ведомства.

Pxhere.com Хитрый ход

Под запретом могут оказаться профессиональный бокс, греплинг, универсальные бои, смешанные бои (MMA, UFC, MIXFIGHT) К-1, рукопашный бой, профессиональный бой, нью-фулл контакт и панкратион. Комитет подготовил соответствующий проект распоряжения, он будет представлен в министерство юстиции для государственной регистрации.

Если распоряжение будет принято, то в Таджикистане будет запрещено не только проведение соревнований по этим видам спорта, но и занятия по данным дисциплинам в спортивных образовательных учреждениях.

В комитете уточняют, что цель предложенного нововведения — предотвращение насилия и недопущение унижения чести и достоинства в спорте, а также для повышения интереса молодежи к национальным и олимпийским видам спорта.

Специалистов и спортсменов просят высказаться по этому поводу до 30 сентября.

Позже в комитете пояснили, что не намерены полностью запрещать профессиональный бокс и смешанные единоборства в стране, запрет коснется только детей.

«Во-первых, это пока только проект распоряжения, который выставлен на обсуждение. А во-вторых, он не касается всех подряд. В случае его принятия, введение таких видов спорта будет запрещено только в тех спортивных образовательных учреждениях, которые функционируют за счет бюджета государства, а также тех частных школ, которые занимаются с несовершеннолетними детьми. Но, скорее всего, это будут уже только частные спортивные секции, поскольку те, что существуют за счет бюджета государства, уже полностью откажутся от введения девяти перечисленных видов спорта, которые, кстати, считаются воинственными», — поясняет заместитель председателя Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве Таджикистана Назарзода Ризо

Он также отметил, что совершеннолетним будет позволено заниматься этими видами спорта в любой секции. Более того, зампредседателя комитета подчеркнул увеличивающуюся популярность смешанных единоборств среди подростков, а это, по его словам, негативно влияет на детскую психику и воспитывает враждебность. «Пусть идут на вольную борьбу, волейбол, шахматы, теннис», — добавил Назарзода.