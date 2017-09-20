Нижний Новгород, 20 сентября, 2017, 16:42 — ИА Регнум. В Центральной городской больнице Арзамаса (Нижегородская область) врачей заставляют добровольно отказаться от надбавок за вредность. Как сообщает NN.ru, об этом заявили сами работники больницы, обратившиеся в редакцию.

Рентген

По их словам, руководство больницы вынуждает сотрудников написать отказ от дополнительного 14-дневного отпуска и целого ряда надбавок.

Речь, в частности, идет о медиках, которые раньше получали надбавки за вредность — рентгенологах и лаборантах, работающих с химическими и биологическими материалами.

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Работникам больницы вручены уведомления об изменениях условий трудового договора. В них, в частности, говорится о том, что 1 октября 2017 года пункт о надбавках «за работу во вредных и (или) опасных условиях труда» будет исключен из договора. Также из него будут исключены пункты о том, что «работник имеет право на получение компенсации за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда на основании материалов специальной оценки условий труда» и пукт о том, что «работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск».

Всем несогласным с этим решением руководства обещают другую работу, соответствующую квалификации, или увольнение, если такой работы нет.

Работники больницы, которых коснулось это нововведение, говорят, что теперь они будут вынуждены работать за голый оклад.

Главный врач больницы Александр Лавров от комментариев отказался, сообщив только, что в лечебном учреждении работала целая комиссия по аттестации рабочих мест, которая оценивала степень вредности.

Тем временем одни сотрудники арзамасской ЦГБ уже подписали контракты с новыми условиями труда, другие — собираются обратиться к губернатору области Валерию Шанцеву и президенту России Владимиру Путину.

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Это будет не первое за последние месяцы обращение нижегородских врачей к президенту. Как сообщало ИА REGNUM, августе 2017 года врачи и медсестры городской больницы города Заволжье (Нижегородская область) обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, в котором просили его разобраться с невыплатой стимулирующих надбавок к зарплате за два месяца. По словам медиков, внезапно они стали получать в среднем на 3—5 тыс. рублей меньше.

Руководство медучреждения объяснило ситуацию невыполнением больницей запланированных объемных показателей по объемам оказания медицинской помощи и перерасходом фонда оплаты труда.

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Позже было заявлено, что лишение сотрудников части зарплаты произошло «из-за технической ошибки» больничного руководства. Региональный минздрав заявил, что в больнице будет проведена проверка, по итогам которой будут приняты меры административного или дисциплинарного характера.