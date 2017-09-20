Санкт-Петербург, 20 сентября, 2017, 16:37 — ИА Регнум. Содружество независимых государств (СНГ) как международная организация работает недостаточно эффективно. Существующие разногласия между даже такими близкими союзниками России как Белоруссия и Казахстан мешают глубоким решениям в области экономики, политики и культуры. Такое мнение сегодня, 20 сентября, высказал в интервью ИА REGNUM доктор исторических наук, профессор СПбГУ (заведующий кафедры международных отношений на постсоветском пространстве) Владимир Бурков.

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Таким образом он прокомментировал заявление председателя исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева о том, что эффективность деятельности органов СНГ за прошедший год повысилась.

«Значительная часть вопросов, которые раньше выносились на заседания Совета глав государств, Совета глав правительств, сейчас будет перенесена на рассмотрение Экономического совета, Совета министров иностранных дел. Кроме того, такая оптимизация повестки дня заседания высших органов привела к тому, что часть вопросов, носящих информационный характер, просто докладываются на подписании без обсуждения»,— отметил Лебедев.

Эксперт, в свою очередь, напомнил, что в 2016 году отмечали 25-летие создания СНГ. Бурков подчеркнул:

«Я, наверное, как и многие исследователи, не очень согласен с благостной оценкой в отношении СНГ. Я бы сказал так, СНГ как средство цивилизованного развода может быть. Тогда все было накалено до предела, могли вспыхнуть какие-то очень неприятные, даже военные столкновения».

СНГ — только способ цивилизованного развода

Заведующий кафедры международных отношений на постсоветском пространстве обратил внимание на то, что необходимо помнить о предпосылках создания СНГ. В конце 80-х в Азербайджане произошли погромы армян, в Армении столкновения между армянами и азербайджанцами. В 89-м году на территории Узбекистана произошли погромы турок-месхетинцев, которые были депортированы из Грузии еще 1944 году. Конфликт в Нагорном Карабахе. В этот момент, по словам доктора исторических наук руководство, возглавляемое Горбачевым, было в определенной растерянности, потому что даже если принимались какие-то силовые методы, то не всегда успешно. Перелом был в 88−89-м годах, когда о своем суверенитете заявляли прибалтийские республики, Азербайджан. В январе 90-года заявили протест против ввода советских войск в Баку. Противостояния продолжались.

Далее противостояние Ельцина и Горбачева привели к тому, что 12 июня 90-го года Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) объявила о собственном суверенитете. Хотя это была союзообразующая республика в пику советского руководства.

«Преддверие создания СНГ уже означало процесс развода. Не всегда мирным путем, но все же. В конце концов, эта идея создать не федерацию, а конфедерацию, которую пропагандировали в Москве, тоже ведь провалилась. Все это, не говоря уже о ГКЧП и ликвидации главного стержня — КПСС, которое скрепляло государство СССР, привело к тому, что 8 декабря состоялось подписание Беловежских документов. Это привело к распаду СССР. Затем ни Ташкент, ни Алматы не спасли положение. В результате все бывшие союзные республики, кроме Прибалтики и Грузии, согласились на создание СНГ», — напомнил Бурков об истории создания Содружества.

Мечты о жизнеспособности Содружества

Потом пытались ухватиться за какие-то экономические проблемы, которые бы все-таки не допускали полного удаления всех этих бывших советских республик от центра. Однако в результате все стороны поняли, что реализовать эту идею не получается ни в политической, ни в экономическим смыслах.

«Конечно, хотелось бы, особенно Москве представить, что СНГ — это живой организм. Я с этим не очень согласен, потому что СНГ существует, но противоречия накапливаются. Мы видим, как даже таких ближайших союзников России как Белоруссия, Казахстан (я уже не говорю о других республиках) лихорадит: то получше, то похуже, — рассуждает эксперт, — Руководитель Белоруссии Лукашенко настаивает на определенных преференциях и льготах. Когда он их не получает, говорит о том, как это плохо, о том, что Белоруссия тогда будет смотреть на Запад и так далее. С Союзным государством России и Белоруссии тоже не так просто. Ельцин в 90-е годы ухватился за эту идею, и Лукашенко играл на этой струне удачно, выторговывая какие-то преимущества для себя. Прежде всего, газ, нефть, военное прикрытие. Но как только мы требовали нормальные цены на энергоносители, он сразу говорил, что мы нехорошо поступаем».

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Ситуация непростая и с другими республиками. Например, Туркмения в ООН давно принята как нейтральное абсолютно государство по типу Швейцарии, которая взяла на себя обязательства не входить ни в какие блоки ни военные, ни экономические, политические. Если говорить о республиках Центральной Азии, там тоже большие колебания. Наиболее близко — Казахстан, но последнее время возникают большие конфликты. Например, по поводу Байконура, а также экономические проблемы.

Показателен также пример 2008 года, когда Россия предпринимала серьезные действия для защиты Абхазии, Южной Осетии. Произошло провозглашение независимых государств. Россия признала их независимость. Но ни одно государство СНГ этого не сделало. Также гораздо серьезнее колебания были Узбекистана, когда была создана организация ГУАМ, а потом ГУУАМ (Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдавия). Фактически эта организация была настроена против СНГ и против России.

Не решаются вопросы и в сфере образования, культурного взаимодействия. В частности, программу по бесплатному гособмену для обучения студентов тоже не удалось реализовать в полной мере, заключил Владимир Бурков.