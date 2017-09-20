Минск, 20 сентября, 2017, 16:33 — ИА Регнум. Белоруссия собирается увеличить кооперацию с Монголией. В частности, в области сельского хозяйства, продовольствия, легкой промышленности и других сферах. Об этом сегодня, 20 сентября, заявил министр промышленности Белоруссии Виталий Вовк на встрече со своим коллегой из Монголии Пурэвийном Сургэлэном, сообщают в министерстве промышленности республики.

По словам Вовка, в результате достигнутых на предыдущем заседании белорусско-монгольской комиссии договоренностей качество экономических контактов между Белоруссией и Монголией улучшилось. В период с января по июнь 2017 года Белоруссия поставила с предприятий «БЕЛАЗ», ОАО «МАЗ», ОАО «Бобруйскагромаш», ОАО «МТЗ», ОАО «Гомсельмаш» в Монголию продукцию на сумму более $2,5 млн. Темп роста экспорта — 104,4%, сказал министр.

Стороны и дальше планируют наращивать товарооборот. В частности, речь идет об увеличении связей в сельском хозяйстве, легкой промышленности, продовольственной сфере, горнодобывающей промышленности, дорожно-транспортной, строительстве и градостроительной сферах, здравоохранении, экологии.

Напомним, что еще в апреле 2013 года состоялась встреча представителей Монголии и Белоруссии, на которой было заявлено о необходимости расширения экономических связей. Однако тогда товарооборот между Белоруссией и Монголией составил $112 млн, Тогда же белорусская сторона заявила, что готова готовить монгольских специалистов среднего и высшего звена по аграрным направлениям, а также предложила создавать совместные предприятия.

Впоследствии стороны договорились создать СП по производству автобусов и тракторной техники. Например, это проекты «МАЗ» и «Минский тракторный завод», хотя они были знакомы Монголии еще со времен СССР.

19 сентября на встрече с министром сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонидом Заяцем Пурэвийн Сэргэлэн отмечал, что основной целью приезда монгольской делегации является обсуждение покупки комбайнов и тракторов «Беларусь».

Еще одной сферой перспективного взаимодействия между странами заявлено животноводство. В Монголии — более 60 млн голов крупного рогатого скота, овец, коз. Их поголовье увеличивается. Однако в стране проблемы с молочными фермами. В этом плане монгольская сторона хочет перенимать белорусский опыт. Также с 2016 года Белоруссия и Монголия ведут переговоры о строительстве в монгольском населенном пункте Увс мясоперерабатывающего завода.

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Отметим, что усилия Монголии по увеличению экономической кооперации с Белоруссией обусловлены, по большей части, не большим интересом только к самой республике, а желанием войти в Евразийский экономический союз. О таких планах Монголия заявила в 2016 году во время встречи, в которой приняли участие председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян и чрезвычайный и полномочный посол Монголии в России Банзрагч Дэлгэрмаа. Тогда последний предложил рассмотреть возможность сокращения ввозных таможенных пошлин на некоторые монгольские товары и использовать к Монголии опыт создания зоны свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС. Причем напирал Банзрагч Дэлгэрмаа на то, что Монголия уже активно взаимодействует с Россией, Казахстаном и Белоруссией.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что увеличивая экономические связи с Белоруссией, Монголия хочет получить новые аргументы для вхождения ЕАЭС. Минск, в свою очередь, хочет за счет увеличения товарооборота с Монголией хотя бы немного наладить свое экономическое положение, которое давно оставляет желать лучшего.