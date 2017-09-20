Москва, 20 сентября, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Законопроект, закрепляющий право граждан на непосредственное получение части доходов федерального бюджета от добычи полезных ископаемых, внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ, среди которых Юрий Синельщиков, Алексей Куринный и Тамара Плетнева, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Размер гарантированного дохода не является фиксированным и зависит от ряда факторов, включая уровень доходов федерального бюджета от добычи полезных ископаемых на территории Российской Федерации, количество граждан, имеющих право на получение выплат, и число лет, прошедших с момента принятия закона.

Рассчитывать на свою часть средств могут те, кто в общей сложности не менее девяти месяцев финансового года осуществлял деятельность, периоды которой включаются в трудовой стаж, и не получал в указанный период пособие по безработице или же состоял на регистрационном учете в государственном учреждении службы занятости населения в целях поиска подходящей работы и не получал в указанный период пособие по безработице. Нормы предполагается распространить и на тех, кто получал пенсию, имея не менее пяти лет трудового стажа.

Принятие закона, по мнению авторов, позволяет избежать усиления таких негативных социальных явлений, как тунеядство, а также стимулирует граждан к оформлению трудовых отношений в соответствии с действующим законодательством и в общем и целом способствует уменьшению теневого сектора экономики.

Согласно прогнозам Минфина, уровень нефтегазовых доходов, составляющих подавляющее большинство доходов федерального бюджета, связанных с добычей полезных ископаемых, в 2018 году составит 5,133 млрд рублей (в 2019 году — 5,370 млрд рублей).

Каждый гражданин, подходящий под критерии, обозначенные в законопроекте, имеет возможность получить в 2018 году около 10 тыс. рублей.