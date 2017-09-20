Москва, 20 сентября, 2017, 15:09 — ИА Регнум. В процессе обсуждения поправок к постановлению о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения в Мосгордуме разгорелась дискуссия по поводу установления в Москве памятника Александру Солженицыну. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, противники монумента заявили, что его появление — это принуждение жителей Таганского района Москвы, не согласных с инициативой.

thierry ehrmann Солженицын графити

«Население Таганского района в своём большинстве не поддерживает установку памятника. Я, депутат Таганского района, также против. Совет муниципальных депутатов района тоже против. Это что, принудить к установке памятника? Как так вообще можно? Вот сейчас установлен памятник Калашникову, вроде фигура значимая в нашей истории, но памятник таков, что тоже удивляться приходится: человек, который во многом спас мир, изображен с оружием в руках. Это всё равно что Сахарова изобразить с ядерной бомбой в руках. Мы открыли конвейер по производству памятников, и причём конвейер этот управляется в подавляющем большинстве Салаватом Щербаковым (скульптор, автор памятника князю Владимиру — прим. ИА REGNUM ). Мосгордума продолжает подталкивать топливо в работу этого конвейера», — считает депутат Елена Шувалова (КПРФ).

Депутат Николай Зубрилин (КПРФ) выступил с предложением установить памятник жертвам экономических репрессий. По его словам, большая часть жителей страны живет на 15 тыс. рублей в месяц, и это подлинный героизм.

«Солженицын — ярый антисоветчик и русофоб. Сейчас, когда много говорят о цветных революциях, об иностранных агентах, о пятой колонне, Госдепартаменте США, предлагается поставить памятник человеку, который призывал нанести превентивный удар вплоть до атомного по нашей стане, по нашему народу. Он является нобелевским лауреатом, но нобелевская премия сама по себе не является показателем, и это отлично известно. Среди них Барак Обама, лауреат нобелевской премии по литературе Алексиевич, которая регулярно демонстрирует потрясающее невежество и бестактность», — отметил Зубрилин.

Читайте также: «Вы просто набор пропаганды»: запрещённое и откровенное интервью Алексиевич

«Памятник Солженицыну будет в первую же ночь облит краской, на нём напишут «Иуда», вам нужен майдан?» — добавил заместитель председателя Мосгордумы Николай Губенко (КПРФ).

Отметим, проект постановления Мосгордумы «О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 27 июня 2001 года № 97 «О Перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения» был принят в первом чтении. 28 человек высказались за, против — 4. Согласно ему, в Москве планируется установить памятники писателям Александру Солженицыну и Чингизу Айтматову.