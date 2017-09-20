Астана, 20 сентября, 2017, 13:58 — ИА Регнум. В Казахстане за восемь месяцев 2018 года зарегистрировано 10 587 дорожно-транспортных происшествий, повлекших гибель или ранение людей. В них пострадали 15 140 человек, из которых погибли 1 198 человек, а ранены 13 942. Статистические данные сегодня, 20 сентября, разместил Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана.

Количество раненых за 8 месяцев 2017 года

Смертность в ДТП за 8 месяцев 2017 года

Если сравнить с аналогичным периодом 2016 года, то наблюдается некоторое уменьшение всех показателей. Общее число ДТП снизилось на 8,36%, число пострадавших — на 8,07%, а количество погибших — на 19,54%. В среднем в январе-августе 2016 года доля погибших от общего числа пострадавших составляла 9,04%, а за тот же период 2017 года — 7,91%. Снижение наблюдается по всем регионам, за исключением Астаны, где процент погибших повысился на 4,66%, Акмолинской области, где идет повышение на 0,14%, и Актюбинской области, где процент погибших хоть и незначительно, но вырос.

Общее количество ДТП за 8 месяцев 2017 года

Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших гибель или ранение людей, зафиксировано в Алма-Ате. В 3 111 ДТП пострадало 3 803 человека из которых 3 737 (98,26%) были ранены, а 66 (1,74%) погибли. Несмотря на большое количество ДТП, в Алма-Ате наблюдается самый низкий процент погибших. Наиболее высокий процент погибших приходится на Кзыл-Ординскую область. Здесь в результате 250 ДТП пострадали 359 человек, из которых погибли 64 человека, или 17,83% от общего числа пострадавших.

На втором месте по количеству ДТП Южно-Казахстанская область. Здесь за восемь месяцев 2017 года произошло 1 282 ДТП, в которых пострадали 2 039 человек. Смертность в этом регионе составила 10,69% — 218 человек погибли, а 1 821 человек был ранен.

На третьем месте по числу происшествий, а также по количеству пострадавших находится Алма-Атинская область. Здесь произошло 1 233 ДТП, в которых пострадали 1 915 человек. Смертность в результате ДТП в Алма-Атинской области составила 12,64%.

Наибольшее количество погибших приходится на Алма-Атинскую область. Здесь за восемь месяцев погибли 242 человека, из которых 170 мужчин, 69 женщин, 20 несовершеннолетних. На втором месте по числу погибших Южно-Казахстанская область, где погибли 218 человек — 166 мужчин и 52 женщины. Среди погибших 30 человек были несовершеннолетними. На третьем месте Джамбульская область, где жертвами ДТП стали 88 человек, из которых 51 человек — мужчины, а 37 — женщины. Здесь число несовершеннолетних достигло 16 человек.

Количество раненых за 8 месяцев 2017 года

Расклад по погибшим в ДТП за 8 месяцев 2017 года

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