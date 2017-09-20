Санкт-Петербург, 20 сентября, 2017, 13:16 — ИА Регнум. В следующие десять лет в России возникнут пять новых технических кластеров, которые будут драйверами развития экономики, полагает глава Роснано Анатолий Чубайс. Как рассказал Чубайс 20 сентября в ходе выступления на инновационном форуме в Петербурге, одним из таких кластеров станет возобновляемая энергетика, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анатолий Чубайс на ПМЭФ в июне 2017 года

По словам главы Роснано, государственная система поддержки этой сферы экономики уже создана. Одно из направлений возобновляемой энергетики — солнечная энергетика — уже возникла. Вслед за ней, отметил Чубайс, рождается ветроэнергетика. Он напомнил, что в конце текущего года будет достроена первая ветроэлектростанция в Ульяновской области, а в целом объем привлеченных по этому направлению инвестиций должен составить 100 млрд рублей.

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Наконец, третьим направлением в сфере возобновляемой энергетики должна стать переработка твердых бытовых отходов. По мнению Чубайса, объем трех этих новых рынков — до триллиона рублей, а их развитие будет обеспечивать от 0,1 до 0,5% прироста ВВП ежегодно.

В своем выступлении глава Роснано также ответил на вопрос о взаимодействии инновационной экономики и государства. По его словам, им трудно жить вместе, но невозможно и друг без друга.

Чубайс подчеркнул, что, вопреки уверенности «моих друзей-либералов», ни в одной стране инновационная экономика не появлялась без поддержки государства. Так было не только в Южной Корее, но также в США, где развитие Силиконовой долины было тесно связано с заказами Пентагона.

Вместе с тем, отметил Чубайс, инновационная экономика и государство вступают в противоречие, потому что государство предполагает порядок и отчетность, а инновации — неопределенность и риск. Для успешного развитие необходимо пройти между этими Сциллой и Харибдой, полагает глава Роснано.

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Международный инновационный форум проходит в Петербурге с 20 по 22 сентября. Участие в работе форума принимают представители российских и иностранных компаний, эксперты, чиновники. Участники форума обсуждают вопросы новых технологий, рынков, образования.