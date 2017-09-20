Санкт-Петербург, 20 сентября, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Чиновникам Петербурга позволили заниматься уборкой опасных отходов, наносящих вред окружающей среде. Таким полномочием по ликвидации «накопленного вреда» Смольный наделили 20 сентября депутаты городского Законодательного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Парламент в третьем чтении принял поправки в Экологический кодекс Санкт-Петербурга. Теперь правительство города будет выявлять и оценивать объекты накопленного вреда и организовывать уборку. Кроме того, чиновники смогут назначать экологические экспертизы и по требованию горожан.

«Принятие закона жизненно необходимо для решения ситуации, связанной с полигоном «Красный Бор». Правительство сможет более оперативно подключаться ко всем вопросам, связанным с опасными отходами, которые представляют угрозу для экосистемы. К тому же, новые полномочия позволят предотвращать подобные проблемы на стадии их появления», — заявил председатель комитета по законодательству Денис Четырбок.

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Полигон «Красный Бор» — территория в 73 га в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. Всего карт 65, пять из них не герметизированы. В открытых котлованах находятся отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности.

Исполняя запреты суда, полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов. Объект находится в ответственности комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

С 2016 года полигон обнесли забором, установили видеонаблюдение, чтобы не допускать посторонних, на открытых картах (котлованах) установили понтоны и застелили их специальным покрытием, чтобы уже существующие отходы не смешивались с осадками и не увеличивались в объеме.