Смольному дали полномочия на «зачистку» полигона «Красный Бор»
Санкт-Петербург, 20 сентября, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Чиновникам Петербурга позволили заниматься уборкой опасных отходов, наносящих вред окружающей среде. Таким полномочием по ликвидации «накопленного вреда» Смольный наделили 20 сентября депутаты городского Законодательного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM.
Парламент в третьем чтении принял поправки в Экологический кодекс Санкт-Петербурга. Теперь правительство города будет выявлять и оценивать объекты накопленного вреда и организовывать уборку. Кроме того, чиновники смогут назначать экологические экспертизы и по требованию горожан.
«Принятие закона жизненно необходимо для решения ситуации, связанной с полигоном «Красный Бор». Правительство сможет более оперативно подключаться ко всем вопросам, связанным с опасными отходами, которые представляют угрозу для экосистемы. К тому же, новые полномочия позволят предотвращать подобные проблемы на стадии их появления», — заявил председатель комитета по законодательству Денис Четырбок.
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Полигон «Красный Бор» — территория в 73 га в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. Всего карт 65, пять из них не герметизированы. В открытых котлованах находятся отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности.
Исполняя запреты суда, полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов. Объект находится в ответственности комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.
С 2016 года полигон обнесли забором, установили видеонаблюдение, чтобы не допускать посторонних, на открытых картах (котлованах) установили понтоны и застелили их специальным покрытием, чтобы уже существующие отходы не смешивались с осадками и не увеличивались в объеме.