Москва, 20 сентября, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») настаивает на признании фильма «Матильда» экстремистским материалом.

Пресс-служба Президента России Наталья Поклонская

«Отмечу необходимость принятия мер к признанию сюжета фильма «Матильда» о «блудстве» Святого Угодника Божьего и Государя Российской империи, представленного немецким порноактером пропагандирующим сатанизм, — экстремистским материалом, который собственно и приводит к проявлениям экстремизма со стороны задержанных лиц», — говорится в распространенном заявлении депутата.

Поклонская подчеркнула, что осуждала и осуждает любое проявление насилия, это недопустимо и требует пресечения на корню.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Поклонская проинформировала о том, что по ее обращению задержали радикала, призывавшего жечь кинотеатры, главаря организации «Христианское государство» Александра Калинина.

В фильме режиссера Алексея Учителя идет речь о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Православные активисты называют фильм антироссийской и антирелигиозной провокацией, их мнение разделяет депутат Госдумы Наталья Поклонская. В некоторых регионах отказались показывать фильм.