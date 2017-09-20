Москва, 20 сентября, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, большая часть жителей России (60%) проголосовала бы за Владимира Путина. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

За лидера КПРФ Геннадия Зюганова отдали бы голоса 3% респондентов, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 2%, за министра обороны РФ Сергея Шойгу — 1%.

30% опрошенных заявили, что «не знают, за кого бы стали голосовать».

Выросло число граждан РФ, желающих проголосовать за действующего главу государства. Так, если в октябре 2016 года об этом говорили 63% опрошенных, то, по данным опроса, в августе 2017 года хотят, чтобы Путин вновь был избран на пост президента России, уже 67% граждан.

18% думают, что Путина на посту президента РФ должен сменить другой человек. 16% затруднились ответить

57% жителей России «точно будут голосовать на выборах президента РФ в 2018 году (конечно, если только до этого момента с ними ничего не случится)».

20% «не знают, будут голосовать или нет», 12% «сомневаются, что будут голосовать», а 8% респондентов заявили, что не пойдут на выборы.

Опрос проведен 18—22 августа 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что подумает о своем участии в выборах в 2018 году. По закону выборы президента России должны быть назначены Советом Федерации не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, выборы были перенесены на 18 марта — на день вхождения Крыма в состав России.

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