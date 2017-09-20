Донецк, 20 сентября, 2017, 11:52 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 19 сентября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии пять раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 38 раз, сообщают 20 сентября пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

Naspravdi.info ВСУ в АТО

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили пять раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Желобок, Логвиново, Славяносербск, Лозовое.

При обстреле украинские силовики использовали оружие БМП, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ, стрелковое оружие.

Читайте также: Пушилин: Украину и США интересует только силовой вариант для Донбасса

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 38 раз. Под огнем оказались 18 населенных пунктов. Обстрелами украинских силовиков в Донецке был поврежден газопровод.

«Штаб АТО» зафиксировал 23 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного.

На Донецком и Луганском направлении «штаб АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Авдеевки, Майорска, Верхнеторцкого, Невельского, Песков, Станицы Луганской, Новозвановки.

Напомним, Киев продолжает атаковать позиции ополченцев в ДНР и ЛНР, несмотря на принятые Минские соглашения о мирном урегулировании конфликта. Помимо этого, украинские власти требуют ввести в Донбасс миротворцев с правом применять оружие.