Москва, 20 сентября, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Несмотря на то, что американские фондовые индексы побили очередной рекорд на закрытии, в Азии площадки вели себя сдержанно, переключившись в режим ожидания перед оглашением итогов заседания ФРС, а также на фоне вчерашних агрессивных комментариев Трампа в адрес КНДР. В этих условиях доллар пребывает под давлением против большинства конкурентов, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников.

lalabell68 Нефтяная вышка

«На рынках присутствуют опасения, что сегодня Йеллен проявит свойственный для нее осторожный и слегка «мягкий» настрой. Впрочем, в свете того, что за последние несколько недель риторика других ЦБ несколько ужесточилась, возможно, Федрезерв решит не отставать от своих коллег, чтобы не контрастировать на их фоне, и даст относительно обнадеживающие комментарии. В этом случае доллар получит шанс на повсеместное укрепление», — пояснил эксперт.

Нефть Brent после вчерашних попыток тестирования отметки $55 торгуется 20 сентября во флэте, закрывшись 19 сентября без изменений. Под конец торговых суток актив смог восстановиться, вернувшись на исходные позиции.

Данные Американского института нефти оказали котировкам небольшую поддержку, отразив довольно скромный прирост запасов углеводородов, на 1,4 млн баррелей и ощутимое сокращение запасов бензина и дистиллятов на 5 и 6 млн баррелей соответственно.

Чтобы сегодняшний отчет минэнерго США смог вдохновить игроков на покупки Brent, официальные цифры должны быть лучше показателей от API. Такие шансы невелики, а значит, цены вряд ли получат толчок к пробою заветного уровня $56, полагает Ковалев.

«Рубль накануне снова ослаб, поддавшись противоречивым настроениям на рынке черного золота. Сегодня в начале торгов российская валюта попытается отыграть потери на фоне восстановления Brent и ослабления доллара перед итогами заседания ФРС. Но если данные минэнерго разочаруют, рубль завершит в «минусе» четвертый день кряду», — считает эксперт.

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