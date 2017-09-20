Москва, 20 сентября, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от КПРФ выступили против показа в РФ британского фильма «Смерть Сталина», передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Низкопробная руссофобская чернушная комедия абсурда «Смерть Сталина», Франция

В кинотеатрах с 20 октября должен выйти британский фильм «Смерть Сталина», снятый в комедийном стиле. После смерти руководителя СССР начинается борьба за власть между влиятельными политиками и военными, кинолента изобилует нецензурной лексикой, обеспокоены в КПРФ.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин считает, что допустить показ «Смерти Сталина» на широких экранах в России нельзя.

«В самом ролике уже несколько раз звучат ругательства, оскорбления и мат. Не только Сталин, но и другие исторические фигуры изображены как придурки. Я не думаю, что идея посмеяться над историческими гигантами хороша. И дело не в том, что я фанат Сталина. К комедии про Наполеона или Черчилля я отнесся бы так же. Сталин, Берия, Хрущёв, Маленков и Жуков — это были серьезные, умные, целеустремленные, в чем-то даже жестокие люди, и снимать про них комедию как минимум неуместно», — полагает парламентарий.

Рашкин указывает и на лицемерие режиссера Армандо Ианнуччи, решившего не трогать британскую историю.

«Пусть сначала снимут комедию про королеву Викторию — и обязательно с той же руганью и шутками ниже плинтуса, а мы сами посмотрим, что и как нам снимать про Сталина. У них, судя по всему, одна цель — унизить нашу страну, а не хороший художественный фильм создать. Режиссеру Ианнуччи и прочим создателям фильма — авторам сценария и продюсерам, после всего этого въезд в Россию следует запретить», — полагает депутат.