Барнаул, 20 сентября, 2017, 10:18 — ИА Регнум. С движением «между Сциллой и Харибдой» сравнил губернатор Алтайского края Александр Карлин работу алтайских депутатов над законом о введении курортного сбора в Алтайском крае.

Светлана Шаповалова Алтай

«Нужно, не отпугнув потенциального гостя, установить такой сбор, чтобы он хотя бы оправдывал затраты на администрирование», — обозначил глава региона в интервью «Коммерсанту» своё отношение к предстоящему нововведению.

Напомним, эксперимент с курортным сбором с мая 2018 года стартует в четырех пилотных территориях страны (Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях).

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«Для исторической правоты: инициатором введения курортного сбора я не был. Я был из числа тех, кто против этой инициативы не стал возражать. Честно признаться, ажиотаж, который возник вокруг курортного сбора, мне совершенно непонятен. Тема того не стоит. Федеральный законодатель установил, что в 2018 году курортный сбор не может превышать 50 руб. с одного отдыхающего в сутки, а с января 2019 года — быть больше 100 руб. И в следующем году, и в 2019 году мы не будем устанавливать максимальный курортный сбор в Алтайском крае. Постараемся определить оптимум для региона», — пояснил Александр Карлин.

По его словам, дополнительный источник финансирования для развития курортных мощностей, окажется не очень большим.

«По самым смелым подсчетам, в 2018 году сбор составит около 50 млн руб. И это в год. А учитывая, что курортный сбор начнут взимать с 1 мая 2018 года, то тогда эту сумму нужно сократить на треть. В итоге мы получим весьма символическую сумму, зная, сколько стоит обустройство курорта», — считает губернатор Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые инициатива введения в некоторых регионах страны курортного сбора была озвучена на заседании президиума Госсовета, который в августе 2016 года в алтайском городе-курорте Белокуриха провёл президент Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что этот сбор должен быть необременительным.

«Если это делать, то очень аккуратно, не задирая платежи, незаметно для отдыхающих», — попросил глава государства.

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Впоследствии законопроект широко обсуждался общественносттью и депутатами госдумы. Звучали предположения, что нововведение способно отпугнуть туристов «новым побором».

Сам закон, вводящий плату за использование курортной инфраструктуры был подписан президентом РФ в конце июля 2017 года. На Алтае нововведение будет действовать только в Белокурихе. Размер курортного сбора может составить там 30 рублей в сутки (оплата не будет распространяться на детей и некоторые другие категории отдыхающих).

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По итогам недавнего опроса «Куда потратить курортный сбор?», большинство респондентов ответили, что средства, поученные от курортного сбора, стоит направить на благоустройство пешеходной зоны гостевого маршрута (формирование пешеходной зоны, обустройство велосипедных дорожек).