Вашингтон, 20 сентября, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Американское космическое агентство NASA намерено запустить зонд для исследования Солнца в 2018 году. Об этом сообщает The New York Times.

Parkersolarprobe.jhuapl.edu АМС Parker Solar Probe

Космический аппарат Parker Solar Probe по расчетам должен пройти приблизительно в 6,4 млн км от поверхности звезды. Это в семь раз ближе, чем станция Helios 2, которая в 1972 году приблизилась к Солнцу на расстояние в 43,2 млн км.

Отмечается, что станция будет защищена специальным композитным покрытием толщиной более 11см от высокой температуры, которая достигает 1300 градусов по Цельсию. Это должно обеспечить нормальное функционирование аппаратуры, предназначенной для научных исследований.

Аппарат будет проводить изучение солнечной короны и солнечного ветра — постоянного потока заряженных частиц, испускаемого Солнцем. Также будут проведены исследования магнитных полей, плазмы и заряженных частиц.

Отмечается, что наблюдения зонда, который подойдёт к поверхности Солнца ближе, чем любой другой аппарат, позволят более точно прогнозировать магнитные бури на Земле.

По словам учёных, информация, собранная аппаратом Parker Solar Probe, сможет изменить существующие представления о Солнце.