Алапаевск, Свердловская область, 20 сентября, 2017, 07:23 — ИА Регнум. В свердловском городе Алапаевске меняют власть. Избранные 10 сентября депутаты городской думы уже избрали своего председателя гордумы, а глава города Станислав Шаньгин сложил свои полномочия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Представительный орган города возглавил Сайгид Билалов, которого наблюдатели называют находящимся в оппозиции к главе города Станиславу Шаньгину. Теперь предстоит избрать и нового главу.

Шаньгин уже сложил свои полномочия. Скорее всего, он примет участие в конкурсе на замещение этой должности. Мэра Алапаевск может обрести уже в октябре.

При этом наблюдатели отмечают, что большинство мест в новой думе заняли оппоненты Шаньгина. Это значит, что его шансы вновь возглавить город минимальны.

Напомним, по итогам выборов 10 сентября «Единая Россия» не смогла получить контроль над думой. Большинство из 20 мандатов взяли самовыдвиженцы .

Отметим, ИА REGNUM ранее рассказывало о непростой ситуации в Алапаевске. Местные жители жаловались на разгул криминала По их словам, неустановленные лица держат население, журналистов и даже мэрию в страхе. «Рычагов воздействия на прокуратуру и полицию нет», — говорил тогда мэр Станислав Шаньгин.