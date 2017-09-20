Анкара, 20 сентября, 2017, 06:09 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал в ходе выступления «на полях» Генеральной ассамблеи ООН больше денег от ЕС на содержание сирийских беженцев, пишет 19 сентября.

Voice of America Лагерь сирийских беженцев

«Мы не получили достаточной поддержки от международного сообщества, особенно от Европейского союза», — отметил он.

По словам Эрдогана, правительство Турции потратило на сирийских беженцев более €25 млрд, в то время как Брюссель в рамках миграционной сделки с Анкарой должен был выделить на их содержание €3 млрд.

«На наших плечах 3,2 млн беженцев из Сирии, а ЕС выплатил лишь €820 млн», — добавил Эрдоган.

Напомним, 18 марта 2016 года Турция и ЕС заключили миграционную сделку, согласно которой балканский маршрут беженцев через Турцию и Грецию будет закрыт.

Турция, согласно условиям сделки, должна принимать из Греции всех нелегально прибывших беженцев, в большинстве из Сирии, а расходы на их проживание возьмет на себя ЕС.

Отметим, что Еврокомиссия сообщила о переводе в Турцию €838 млн, на €18 млн больше, чем заявил Эрдоган на встрече в ООН.