Эрдоган требует больше денег на содержание сирийских беженцев
Анкара, 20 сентября, 2017, 06:09 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал в ходе выступления «на полях» Генеральной ассамблеи ООН больше денег от ЕС на содержание сирийских беженцев, пишет 19 сентября.
«Мы не получили достаточной поддержки от международного сообщества, особенно от Европейского союза», — отметил он.
По словам Эрдогана, правительство Турции потратило на сирийских беженцев более €25 млрд, в то время как Брюссель в рамках миграционной сделки с Анкарой должен был выделить на их содержание €3 млрд.
«На наших плечах 3,2 млн беженцев из Сирии, а ЕС выплатил лишь €820 млн», — добавил Эрдоган.
Напомним, 18 марта 2016 года Турция и ЕС заключили миграционную сделку, согласно которой балканский маршрут беженцев через Турцию и Грецию будет закрыт.
Турция, согласно условиям сделки, должна принимать из Греции всех нелегально прибывших беженцев, в большинстве из Сирии, а расходы на их проживание возьмет на себя ЕС.
Отметим, что Еврокомиссия сообщила о переводе в Турцию €838 млн, на €18 млн больше, чем заявил Эрдоган на встрече в ООН.