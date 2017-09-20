Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2017, 04:47 — ИА Регнум. Присутствие в Сирии так называемой антитеррористической коалиции во главе с США не санкционировано сирийским руководством, напомнил российский министр иностранных дел Сергей Лавров американскому госсекретарю Рексу Тиллерсону во время встречи «на полях» Генеральной ассамблеи ООН, сообщил журналистам глава МИД РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США в Сирии

Обсуждая российско-американское взаимодействие по сирийской проблеме, Лавров отметил, что диалог между военными ведомствами двух стран продолжается. Важно не сорвать освобождение городов Эль-Ракка и Дэйр-эз-Зор, поэтому конфликтов не нужно допускать.

«Мы, естественно, подтвердили наш подход о том, что при всем признании реальности нахождения американский коалиции в Сирии, она все-таки там незваный гость», — сказал российский министр.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства напомнил Тиллерсону о такой террористической группировке как «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая также терроризирует Сирию.

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«Рекс Тиллерсон признал, что это действительно так, и будем надеяться, что это признание проявится в действиях на земле», — отметил Лавров.

Напомним, Дамаск официально обратился к Москве с просьбой о военной помощи в Сирии в августе 2015 года. Москва приняла решение направить в эту ближневосточную страну свой контингент.

США в Сирии поддерживает, в том числе и финансово, оппозиционные Дамаску формирования и открыто заявляет о желании отстранить от руководства Сирией действующего президента Башара Асада.

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