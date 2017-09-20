Пекин, 20 сентября, 2017, 04:46 — ИА Регнум. Количество заказов на китайский пассажирский авиалайнер С919 достигло 730, сообщает 19 сентября агентство «Синьхуа».

Weimeng Самолёт С919

Китайская авиакомпания COMAC, являющая производителем лайнера, подписала контракты с четырьмя внутренними лизинговыми компаниями в количестве 130 единиц на семнадцатом авиасалоне Beijing Aviation Expo — 2017, проходящем в Пекине.

Это самое большое число заказов, которое было сделано на новейший китайский самолет с момента его первого полета, совершенного в мае 2017 года.

По словам вице-президента COMAC У Гуанхэя, компания продолжает тестовые испытания авиалайнера. Компания также планирует произвести еще шесть самолетов для испытательных полетов. Ожидается, что второй самолет осуществит свой первый полет уже к концу 2017 года.

Дальность полета авиалайнера COMAC С919 составляет 4075 км, что сопоставимо с усовершенствованным европейским Airbus 320 и новым поколением американского Boeing 737, отмечает агентство.

Напомним, что в настоящее время китайские инженеры заканчивают разработку первого китайского авиационного двигателя Changjiang-1000 (CJ-1000). Согласно текущим планам, к 2019 году все самолеты С919 будут оснащены новыми двигателями китайского производства. В планах уже к 2025 году начать оснащать китайскими двигателями Boeing 737 и Airbus 320.