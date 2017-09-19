Шанхай, Китай, 20 сентября, 2017, 02:50 — ИА Регнум. Беглая китайская преступница, объявленная в международный розыск, вернулась из США и сдалась властям Поднебесной, сообщает 19 сентября агентство «Синьхуа» со ссылкой на источник в полиции Шанхая.

Китайские правоохранители

Пятидесятидевятилетняя подозреваемая по фамилии Мин ранее работала в сфере продаж в одной из шанхайских компаний по реализации кабельной продукции. В 2001 году ее обвинили в растрате 300 тыс. юаней ($45,8 тыс.) средств компании, после чего она сбежала в США.

В 2014 году Интерпол выпустил уведомление с «красным гулом» в отношение Мин, которая к тому моменту уже стала гражданкой США. В результате полиция Шанхая убедила ее вернуться в Китай и сдаться властям. Она прилетела в Шанхай вечером 19 сентября.

Арест подобного рода преступников является частью кампании «Охота на лис», которая ведется уже несколько лет властями Поднебесной. Кампания направлена на возвращение из-за рубежа беглых преступников, обвиняемых по китайскому законодательству в экономических преступлениях. Только в 2017 году полиция Шанхая арестовала 64 подозреваемых в рамках вышеупомянутой операции.

Так, буквально 18 сентября одна из самых разыскиваемых преступниц Китая за номером 45 в списках Интерпола добровольно вернулась в Китай из Канады и сдалась властям.