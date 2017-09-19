Мехико, 20 сентября, 2017, 02:14 — ИА Регнум. По информации на текущий момент, число жертв разрушительного землетрясения в Мексике достигло 93 человек, передает Reuters.

Phil.cdc.gov Землетрясение

Согласно отчетам официальных лиц, в штате Морелос к югу от Мехико зафиксирована гибель 54 человек. В штате Пуэбло известно о 26 погибших.

Кроме того, в столице Мексики погибли не менее четырех человек, а также девять человек в центральном штате Мехико.

Во всех районах зафиксированы обрушения зданий. Продолжается спасательная операция по извлечению людей из-под обломков разрушенных домов.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 в Мексике произошло 19 сентября в 21:14 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находится на глубине 60 км, в 50 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса.