Москва, 20 сентября, 2017, 02:26 — ИА Регнум. Выступление президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН — это самое чёрное и грязное видение мира за последнее время. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Gage Skidmore Дональд Трамп

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«Меня поразил характер его выступления: это самое чёрное и грязное видение мира за последнее время. Даже у Рейгана, когда он называл нас империей зла, это было более сдержанно. Что означает высказывание руководителя ведущей страны, что он уничтожит Северную Корею? Это недопустимо для ответственного политического руководителя», — отметил лидер коммунистов.

«На мой взгляд, это безобразное выступление человека, который как политик себя компрометирует: если даже журналисты начинают крутить у виска, а дипломаты уходят от честных ответов, то это трагично и печально и для Америки, и для всех нас», — заключил Зюганов.

Как сообщало ИА REGNUM, во время своего выступления 19 сентября на Генеральной Ассамблее ООН президент США Дональд Трамп заявил, что США для защиты самих себя и своих сателлитов готовы полностью уничтожить КНДР, хоть и надеются, что этого не потребуется.